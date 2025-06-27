Bodrum\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Akyarlar Mahallesi Akçabük Caddesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki yangın söndürme uçağının da havadan destek verdiği yangın, müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın söndürme çalışmasına bölgedeki vatandaşlar da katıldı.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.