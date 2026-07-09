Bodrum\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Zaman zaman yerleşim yerlerine kadar yaklaşan yangın, ekipler ve bazı gönüllüler ile arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Belediye Başkanı Mandalinci, gazetecilere, rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldığını söyledi.

Yangının yerleşim yerlerini de tehdit ettiğini ifade eden Mandalinci, "Yangının çıktığı andan itibaren tüm ekiplerle beraber alanda çalışma yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ekipler yangının kontrol altına alınması için özverili şekilde mücadele ettiler. Çok şükür yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.