Bodrum'da Yangın Soruşturması Başlatıldı
Akyarlar Mahallesi'ndeki maki yangını nedeniyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan maki yangına ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürerken, yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: DHA
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