Bodrum'da Yayaya Araç Çarpması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ozan Y'nin kullandığı 48 AHM 691 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ekmekçi'ye (78) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Ekmekçi, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
