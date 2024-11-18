Bodrum\'da Yere Sigara İzmariti Atan 207 Kişiye 424 Bin Lira Ceza

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yere sigara izmariti atarak çevreyi kirleten 207 kişiye zabıta tarafından toplam 424 bin lira para cezası kesildi.Yere sigara atanlar anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince genel denetim ve uygulamaların yanında çevre kirliliğine sebep olan vatandaşlarla ilgili de uygulamalar devam ediyor. Denetim ve uygulamalar kapsamında sigara izmaritlerini yere atanlara yönelik Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 13. fıkrası gereğince yasal işlem yapılıyor. Zabıta ekiplerinin ilçenin farklı noktalarındaki kavşak, cadde, sahil yürüyüş yolları ile parklarda ve meydanlarda denetim ve uygulamalarında sigara izmariti atarak çevreyi kirletenler cep telefonlarının kamerasıyla görüntülendi. 3 haftada yere sigara izmariti attığı tespit edilen 207 kişiye toplam 424 bin lira idari para cezası kesildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre ve doğa temizliği konusunda ciddi adımların atılmasının zorunluluğuna dikkati çekip, "Bodrum'un temiz kalması, doğanın ve kent dokusunun korunması hepimizin sorumluluğudur. Üç haftadır cadde, sokak, meydan ve parklarımızda zabıta ekiplerimiz, denetim ve uygulamalar yapıyor. Sosyal donatı alanlarımızı, ortak yaşam alanlarımızı kirletenlere uyarılarda bulunarak cezai yaptırım uyguluyorlar. Vatandaşlarımızın, sokakların çöp atılacak yerler olmadığının bilincinde olmaları en büyük beklentimizdir. Yapılan uygulamaların da katkısıyla kent yaşayanları olarak çevremizi temiz tutmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Temiz bir Bodrum yaratmak elimizde" dedi.