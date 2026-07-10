Bodrum'da Denetim ve Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde ilçe genelinde başlatılan denetim ve düzenleme çalışmaları Gümbet, Gölköy, Güvercinlik ve Mumcular mahallelerinde devam etti.

Bodrum Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürütülen işgal ve denetim çalışmalarını farklı mahallelerde sürdürdü. Ekipler, Gümbet Mahallesi'nde Gümbet Kavşağı, Turgutreis Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Sokak, İsmet İnönü Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Zengin Hüseyin Sokak ve Ayaz Caddesi'nde; Gölköy Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ile Türkbükü sahilinde; Güvercinlik Mahallesi'nde 1. Sahil Yolu, 2. Sahil Yolu, 19 Mayıs Caddesi ve Bodrum-Güvercinlik Yolu'nda, Mumcular Mahallesi'nde ise Menderes Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında uyarılar yapılarak kendilerine ait malzemeleri kaldırmayan esnaf ve vatandaşlara ait eşyalar, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri'ne bağlı araçlarla kaldırıldı. Ayrıca bazı uygunsuz park ve kaldırım işgali yapan motosiklet kullanıcılarına da cezai işlem uygulandı. Ekipler, denetim ve uygulama çalışmalarının Bodrum genelinde yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.