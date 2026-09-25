Bodrum'daki maki yangını kontrol altına alındı, Mandıra Mevkii'nde soğutma sürüyor - Son Dakika
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Bodrum'daki maki yangını kontrol altına alındı, Mandıra Mevkii'nde soğutma sürüyor

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Bodrum\'daki maki yangını kontrol altına alındı, Mandıra Mevkii\'nde soğutma sürüyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İslamhaneleri ile Akyarlar mahalleleri arasındaki maki ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mandıra Mevkii'ndeki yangında olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi İslamhaneleri- Akyarlar Mahalleri arasındaki maki ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sanal medya hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Akyarlar ve İslamhaneleri mahallelerimiz arasında bulunan Mandıra Mevkii'nde meydana gelen yangın, ilgili kurumlarımızın koordineli ve özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yangın sürecinde görev alan tüm ekiplerimize, sahada destek veren gönüllülerimize ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa İÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA
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