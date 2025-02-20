Bodrum'daki Okulların Durumu Meclis Gündeminde

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(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Bodrum Akyarlar'daki 75 yıllık Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu ve konteyner olarak yapılan Profilo Marina Ortaokulu'nun neden yenilenmediği konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Muğla Milletvekili Uzun, TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, okulların halinin içler acısı olduğunu belirterek, "Bodrum Akyarlar'da, 1950 yılında yapılan ve 75 yıldır tadilat yüzü görmeyen Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu ve 2009 yılında konteyner olarak yapılan Profilo Marina Ortaokulu'nda bulunan 500'e yakın çocuğumuz hijyenden uzak, fiziki koşulları yetersiz ortamda, gerekli ders araç ve gereçlerinden yoksun eğitim görüyor, eğitim emekçilerimiz de bu koşullarda görev yapmaya çalışıyor. Yıllar önce konteyner okulu ziyaret eden AKP'li Milletvekili 16 derslikli yeni bir okul sözü vermesine rağmen halen atılan tek bir adım dahi yok" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sağlıksız şartlarda okula gittiğini vurgulayan "Her iki okul da o kadar unutulmuş ki Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu'nun su tesisatını dahi veliler değiştirmiş. Tuvaletlerde neredeyse fayans kalmamış. Anaokuluna giden çocuklar sürekli hastalanıyor. Son derece sağlıksız şartlarda eğitim öğretime devam edilen bu iki okul AKP İktidarının ve Milli Eğitim politikalarının net bir göstergesi. Tarikat ve cemaatlere para akıtan bakan bir önce bu iki okulu görmeli ve gereğini yerine getirmelidir" dedi.

Uzun, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu ve Profilo Marina Ortaokulu en son ne zaman denetlenmiştir? Bu denetleme sonucunda belirlenen eksiklikler nelerdir? 75 yıllık Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu en son ne zaman tadilat görmüştür? Okulun su tesisatını geçtiğimiz yıl bir velinin yenilediği doğru mudur? Eğer öyle ise çocuklarımızın sağlıklı suya ulaşabilmesi adına bir okulun su tesisatını dahi yenileyecek bütçeniz yok mudur? AKP'li bir Milletvekili'nin Profilo Marina Ortaokulu'na 2023 yılında yaptığı ziyarette gördüğü eksiklikler sonucu 16 derslikli bir okul sözü verdiği basında yer almıştı. Verilen bu söz sonrası herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? Müjdelenen 16 derslikli yeni okul ne zaman yapılacaktır'Fiziki yetersizlik ve gerekli ders araç gereçlerinden yoksun her iki okulda tek sorunun eğitim öğretim olmadığı, her iki okulda da hijyen konusunda büyük eksiklikler yaşadığı, tuvaletlerde seramiklerin döküldüğü ve bu yetersizlikler nedeniyle çocukların sık sık hastalandığı kamuoyuna yansımıştır. Bakanlığınızın bu konuda yapmış olduğu bir araştırma var mıdır? Bu sorunun çözümü için yapılan çalışmalar nelerdir? Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu'nda bulunan kütüphanede kitap olmadığı ve müdür odasının dahi derslik yapıldığına dair bilginiz var mıdır? Varsa bu sorunların çözümü için ne beklenmektedir? Muğla gibi turizmin göz bebeği bir kentte biri 75 yıllık diğeri konteyner olan ve son derece bakımsız okullarda yapılacak eğitim öğretimden beklentiniz nedir? Bu okulların yenilenmemesinin nedeni nedir?"