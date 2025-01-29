Bodrum EMITT Fuarı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum EMITT Fuarı'na Hazırlanıyor

Bodrum, 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 28'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası iş birliğinde oluşturulan stantta, ilçenin turizmdeki marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

29.01.2025 10:32  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 28'inci EMITT Fuarı'nda yerini almaya hazırlanıyor. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası'nın (BODTO) organizasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan stant, 7 numaralı holde 7462 kodlu stantta ziyaretçilerini ağırlayacak.

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, yaptığı açıklamada fuarın, ilçenin tanıtımındaki önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi ile iş birliği içinde hazırladığımız standımız, tüm Bodrumlu işletmelerimize açık olacaktır. Standımızı, üyelerimizin kendilerini ait hissedecekleri rahat bir toplantı alanı olarak tasarladık. Bodrum'un turizmdeki marka değerini yükseltmek ve prestijli iş birlikleri geliştirmek adına tüm üyelerimizi, turizm profesyonellerimizi ve Bodrum severleri standımıza bekliyoruz. Şimdiden iyi fuarlar diliyorum. Bodrum hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleriyle kaliteli turisti çekebilecek bir potansiyele sahip. Deneyimli turizmcilerimiz ve turizmi destekleyen yan sektör temsilcilerimiz bu marka değerinin yükselmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Yerel değerlerimizi modern hizmet anlayışıyla koruyarak geleceğin turizm mirasını yarımadamızın antik geçmişine yakışır şekilde inşa edebiliriz. Bu farkındalığa sahip turizmcilerimizin EMITT Fuarı'nda Bodrum'un tanıtım yüzü olarak yer almaları bizler için büyük önem taşıyor."

"Bodrum, dünya turizmi açısından da örnek uygulama modelleri arasındaki yerini korumaya devam edecektir"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise açıklamasında, şunları kaydetti:

" Dünya'nın en büyük turizm fuarlarından biri olan 28 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Bodrum Ticaret Odası (BODTO) iş birliği ile katılım gerçekleştiriyoruz. Bodrumumuz eşsiz doğal yapısı, köklü tarihi, zengin kültürüyle dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayallerini süslemeye devam ediyor.

Bir dünya markası olan Bodrum, 28'inci Dünya Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, ilçemizin doğal güzelliklerini, kültürünü, tarihini, gastronomisini ve festivalleri gibi pek çok alandaki değerlerini dünyaya hatırlatmak adına büyük önem taşıyor. Turizm endüstrisinin bütün aktörleri ve tüm Bodrumlular; Bodrum'un var olan turizm potansiyelini artırmakla sorumludur.

Önümüzdeki dönemde turizmle ilgili tüm kesimlerin daha yoğun bir iş birliği ve daha yüksek bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak adımları attıkça inanıyorum ki Bodrum, dünya turizmi açısından da örnek uygulama modelleri arasındaki yerini korumaya devam edecektir. Bu fuar Bodrum'un turizmdeki gücünün önemine vurgu yaparken kentimiz de geleceğin destinasyonlarına yeni yollar keşfinde model olacaktır."

Fuar ve etkinlik programı hakkında detaylı bilgiye, 'www.emittistanbul.com' adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Doğu Akdeniz, Etkinlikler, İstanbul, Akdeniz, Ekonomi, Kültür, Güncel, Bodrum, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum EMITT Fuarı'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum EMITT Fuarı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.