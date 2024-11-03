Bodrum FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Bodrum FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Sipay Bodrum FK, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak sahasında 1 puanı aldı.

03.11.2024 18:23
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(ANKARA)  - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Sipay Bodrum FK evinde Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki  mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 64. dakikada Bodrumspor'da Musah Mohammed kırmızı kart görerek takımını sahada 1 kişi eksik bıraktı. Kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayan müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA

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