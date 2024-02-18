Bodrum Gazeteciler Cemiyeti\'nin Gecesinde Zeki Müren Duygusal Anlar Yaşattı

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Bodrum'daki gecede duygusal anlar

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin gecesinde Sanat Güneşi Zeki Müren'de unutulmadı

MUĞLA - Bodrum Gazeteciler Cemiyeti dayanışma gecesinde Sanat Güneşi Zeki Müren'in sesinden kesitler duygusal anlar yaşattı.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, 'Basın Dayanışma Gecesi ve 1'inci Yıl Kutlama' programı kapsamında görkemli bir geceye imza attı. Gecede uzunca yıllar Bodrum'da gazetecilik çalışmaları yürüten usta isimlere onur plaketi takdim edilirken, üyeler için rozet töreni yapıldı. Öte yandan, gecede Zeki Müren'in 1990'lı yıllarda Bodrum'da katıldığı bir radyo programındaki sesinden kesitler konuklara dinletilirken, gecede duygusal anlar yaşandı.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, 'Basın Dayanışma Gecesi ve 1'inci Yıl Kutlama' programı kapsamında Bitez Ambrosia Hotel'de görkemli bir geceye imza attı. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ve Başkan Yardımcısı Ali Ballı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın mesajı okunurken daha sonra Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit konuşma yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gecede Bodrum'da uzunca yıllar gazetecilik faaliyeti yürüten usta gazetecilere onur plaketi verildi. Bodrum'da yaptıkları çalışmalarla kendilerinden sıkça söz ettiren duayen gazeteciler Ercan Vuranlar, Zeki Özkeskin, Yaşar Anter, Selda Öztürk, Miyase Hakalan Karlıova, Hüseyin Anıl, Mehmet Özalın ve Oğuz Poyraz adına eşi Asiye Poyraz'a onur plaketi takdim edildi.

"Zeki Müren'in sesi duygulandırdı"

Gecede onur plaketi alan Zeki Özkeskin konuklara unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Özkeskin, kendisinin sunuculuğunu yaptığı 1990'lı yıllarda Bodrum'da faaliyet gösteren radyo programına konuk olan Zeki Müren'in konuşmalarından kesitler dinletti. Duygusal anların yaşandığı gecede, radyo programına konuk olan Sanat Güneşi Zeki Müren'in doğum gününün kutlandığı ve Müren'in, "Bodrum'da yaşadığım için çok mutluyum. Şirin kasabanın sıcacık insanları arasında olmak bana büyük bahtiyarlık veriyor. Ne mutlu bana ki doğum günümü Bodrum'da kutluyorum" ifadelerini kullandığı görüldü. Gecede, Bodrum Gazeteciler Cemiyetine üye olan gazetecilere rozet takdimi yapıldı. Rozet töreninin ardından Bodrum'da müziğiyle sesiyle efsaneleşen Aycan Adalı ve grubu sahne aldı. Adalı, gecede konuklara unutulmayacak eğlenceli anlar yaşattı.

"Dayanışmayı büyüteceğiz"

Cemiyetin dayanışma ilkesiyle kurulduğunu söyleyen Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, "İlçemizde ilk defa böyle bir çalışmayı başarmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu gururu bizimle paylaştığınız ve bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Gazetecilik mesleğini icra eden ve bu mesleğin hakkını veren tüm gazeteci arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda, yaklaşık 30 üyemizle birlikte 1 yılı geride bıraktık. Amacımız yıllardır gazetecilik mesleğinde birçok engel ve sorunla karşılaşan, gece gündüz demeden yazılı ve görsel platformlarda kamu yararına hizmet veren basın emekçileri olarak bir araya gelmekti. Meslek sorunlarımız ve sahada yaşadığımız mücadelelerimiz artık birlik ve beraberlik içerisinde çözüme kavuşacaktır. Bu dayanışmayı el ele verip birlikte büyüteceğiz" dedi.

Gecede konuşan Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Ballı, " Oldukça fedakarlık gerektiren bu mesleğe gönül verenler olarak hep bir arada omuz omuza çalışmak maçıyla bu yola çıktık. Sizlerin de bu gecede bizlere verdiğiniz bu destekle ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha anladık" diye belirtti.

Gazeteciler Bodrum'un imajına katkı sağlıyor"

Bodrum'da görev yapan gazetecilerin Bodrum'u ulusal ve uluslararası arenada iyi yerde tutuklarını söyleyen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, " Genelde gazetecilerimiz hep haber yapar, bugün kendileri haber olacak Bodrum adına kendilerini alkışlıyorum. Bodrum'a çok önemli katkı sağlıyorlar. Bodrum'un Türkiye basınındaki yeri bazen İstanbul'dan önde gelir bazen sonra gelir ama her zaman haber değeri olan haberler yaparlar. Bodrumumuzu hem ülkemizde hem uluslararası alanda iyi yerde tutarlar. Bodrum'a yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Gazeteciler Bodrumumuzun imajına faydalı insanlar katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.