Bodrum Gölköy\'de içme suyu hattı patladı, dev çukur oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisindeki ana isale hattında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle yolda dev çukur oluşurken, hattaki su ekiplerce kesildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak ulaşımı tek yönden kontrollü sağladı.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, onarım çalışmalarının hızla başlatıldığı ve gece saatlerinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Arızanın geniş çaplı bir su kesintisine yol açmayacağı belirtilen açıklamada, sabah saatlerinden itibaren hatta yeniden su verileceği kaydedildi.