Bodrum, Kaş, Sinop ve Samsun Denizlerinde Fırtına Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilere göre, saat 15.00 ile 22.00 saatleri arasında Bodrum ve Kaş denizlerinde; yarın saat 08.00 ile pazar günü 08.00 arasında ise Sinop ve Samsun denizlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün saat 15.00'dan 22.00'a kadar Güney Ege'nin güneyindeki denizlerde (Bodrum, Kaş) ve yarın 08.00 ile pazar günü 08.00 saatleri arasında Doğu Karadeniz'n batısındaki denizlerde (Sinop, Samsun) rüzgarın, batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.