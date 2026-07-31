Bodrum Kızılağaç Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda ikinci etap tamamlandı - Son Dakika
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Bodrum Kızılağaç Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda ikinci etap tamamlandı

Bodrum Kızılağaç Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda ikinci etap tamamlandı
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Bodrum Belediyesi'nin geçen yıl ilk etabını hizmete açtığı Bodrum Belediyesi Kızılağaç Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nın ikinci etap çalışmaları da tamamlandı. Tesise, toplam 75 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı toplantı salonu ile modern ortak kullanım alanları kazandırıldı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nin geçen yıl ilk etabını hizmete açtığı Bodrum Belediyesi Kızılağaç Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı'nın ikinci etap çalışmaları da tamamlandı. Tesise, toplam 75 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı toplantı salonu ile modern ortak kullanım alanları kazandırıldı.

Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle toplantı salonunda vatandaşlara yönelik çeşitli eğitimler ve el işi kursları düzenlemesi planlanırken, ortak kullanım alanları ise pazar günlerinin yanı sıra düğün, hayır yemekleri ve benzeri organizasyonlarda da mahalle halkının hizmetine sunulacak.

TESİSİN ALTYAPISI DA GÜÇLENDİRİLDİ

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda hijyen ve kullanım kolaylığını artıran otomatik sistemler kullanılırken, olası su kesintilerine karşı 3 ton kapasiteli su deposu ile hidrofor sistemi de tesis bünyesine kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca geçmiş yıllarda yaşanan yağmur suyu sorunlarının önüne geçmek amacıyla mazgal ve altyapı imalatları gerçekleştirildi. Bağlantı yolunda parke kaplama yapılırken, pazar yeri çevresindeki refüj ve kaldırım düzenlemeleri de tamamlandı. Zemini tamamen betonla kaplanan alanda, mahallede faaliyet gösteren yerel bir marangoz tarafından üretilen masa ve sandalyeler de vatandaşların kullanımına sunuldu.

İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte Bodrum Belediyesi Kızılağaç Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, yalnızca pazar günlerinde değil, yıl boyunca sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek daha modern, güvenli ve işlevsel bir yapıya kavuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Kızılağaç Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nda ikinci etap tamamlandı - Son Dakika

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