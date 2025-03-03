Bodrum Limanında Motor Yat Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Bodrum Limanında Motor Yat Yangınına Müdahale

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Bodrum Liman Başkanlığı'nda bağlı olan Northeaster isimli motor yatta çıkan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme teknesi ilk müdahaleyi yaptı. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

03.03.2025 16:31  Güncelleme: 17:42
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(MUĞLA) - Bodrum Liman Başkanlığı'nda bir tesis içinde bağlı olan Northeaster isimli motor yatta çıkan yangına ilk müdahaleyi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait "Muğla BB-20" isimli yangın söndürme teknesi yaptı ve yangının diğer teknelere sıçramasını önledi.

Bodrum Liman Başkanlığı'nda bir tesis içinde bağlı olan Northeaster isimli motor yatta yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muğla BB-20 isimli acil müdahale teknesi yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun çabasıyla motor yat yangını söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, Northeaster isimli motor yatta hasar oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında konuşlandırdığı üç adet çok amaçlı acil müdahale teknesi, deniz yangınlarına ilk müdahale, personel ve yaralı nakli, denizde kontrol görevi ve deniz yüzeyi temizliği gibi önemli görevler üstleniyor. Çok amaçlı acil müdahale tekneleri Fethiye, Bodrum ve Marmaris limanlarında hizmet veriyor.

"Acil müdahale teknelerimiz 24 saat görev başındadır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Doğal ya da kazalar sonucu yaşanan yangınlara karşı önlemlerimizi alıyoruz. Denizlerde güvenliği sağlamak ve olası felaketlerin önüne geçmek için modern ve donanımlı acil müdahale tekneleriyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerimizde denizde oluşabilecek bir felaket için acil müdahale teknelerimiz 24 saat görev başındadır" dedi.

Kaynak: ANKA

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