Bodrum Sahilinde Ölü Caretta Caretta Bulundu

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesi sahilinde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Gündoğan Küçükbük Mahallesi sahilinde caretta caretta'nın hareketsiz durduğunu fark edenler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde 70 santimetre boyunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının öldüğü anlaşıldı. Caretta caretta ölüm nedeninin belirlenmesi için merkeze götürüldü.

Bölgede son 1 ayda ikinci ölü deniz kaplumbağası bulunduğu belirtildi.

Haber- Kamera Fırat AKAYBODRUM(Muğla),