Bodrum Şehir Tiyatroları \'Neşeli Gazino\' ile Yeni Sezona Merhaba Dedi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları "Neşeli Gazino" oyunuyla yeni sezonda perdelerini açtı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1 Ekim Salı günü Nurol Kültür Merkezi'nde sahnelenen Neşeli Gazino ile yeni sezona "merhaba" dedi. Komedi ve müziğin bir araya geldiği gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Metin Zakoğlu ve ekibi tarafından seslendirilen şarkılara tüm katılımcılar coşkuyla eşlik etti.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni, yazar, yönetmen ve oyuncu Metin Zakoğlu tarafından sahnelenen oyuna Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Meclis Üyesi Ali Diken, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Güldüren, eğlendiren ve düşündüren tek kişilik oyunun sonunda vatandaşlar beğenisini alkışlarla gösterdi.

Bodrum'da tiyatrolu günler

İlçede tiyatrolu günler, 2 Ekim çarşamba günü Nurol Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunuyla devam edecek. Şehir Tiyatroları, 1 Aralık 2024 Pazar gününe kadar toplam dört farklı oyunu belirli program çerçevesinde tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Oyun programına, 'www.bodrum.bel.tr/tiyatro_program' adresinden ulaşılabilecek.