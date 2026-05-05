Bodrum'un Su Durumu: Barajlar Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'un Su Durumu: Barajlar Doldu

Bodrum\'un Su Durumu: Barajlar Doldu
05.05.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'un su kaynakları Geyik Barajı ile Mumcular Barajı'nda doluluk oranları yükseldi, içme suyu güvence altında.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine su sağlayan Geyik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100, Mumcular Barajı ise yüzde 91 seviyesine ulaştı. İçme suyu temininde bir sorun yaşanmayacağını ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'un iletim hattı patlaklarının önüne geçilebilmesi için bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Gerek altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekse ilave kaynakların sisteme dahil edilmesi noktasında bu güzel fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik Barajı tam doluluğa ulaşırken, Mumcular Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 91'e çıktı. Mumcular Barajı'ndaki doluluk dron ile havadan görüntülendi.

MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki doluluk ve Bodrum'un su yönetimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılındaki yağışların Bodrum'da yüzleri güldürdüğünü belirten Doç. Dr. Özçelik, "Geyik ve Akgedik barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e erişmişti. Şu an geldiğimiz noktada Mumcular Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Mumcular Barajı bu iki barajdan farklı olarak kapaklı bir dolusavağa sahip. Taşkın koruma hacmi ve hava payını beraber değerlendirdiğimiz durumda barajdaki su seviyesinin olabilecek maksimum düzeylere yaklaştığını ifade etmek isterim. Tabii bu iki barajda toplam 60 milyon metreküplük bir su söz konusu. Geyik Barajı ve Mumcular Barajı'nı beraber değerlendirdiğimizde, bu ise bu yıl içerisinde Bodrum'da içme suyu temininde bir sorun yaşamayacağımız anlamına geliyor. Bodrum'un iletim hattı patlaklarının önüne geçilebilmesi için bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Gerek altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekse ilave kaynakların sisteme dahil edilmesi noktasında güzel bir fırsatı çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım" dedi.

ÖZÇELİK'TEN SU KALİTESİ UYARI

Bodrum'da alınan numunelerin 3'te 1'i, Milas'a alınan numunelerin ise 4'te 1'nin içme ve kullanma suyu standartlarına uygun olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bunların büyük bir kısmı suda bulunan askıdaki maddeden ve trihalometallerden kaynaklanıyor. Bu aksaklıkların giderilerek Bodrum'un içme suyu kalite standartlarının da artırılması büyük önem arz ediyor. Tabii bölgedeki diğer iki barajdan Akgedik ve Derince'de doluluk oranı yüzde 100'ler civarında. Bu ise Milas Ovası'nda ve Selimiye Ovası'nda 2 bin 650 hektarlık bir alan için bize sulama suyu temini noktasında önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu su teminindeki altyapının bize sunduğu imkanları çok iyi şekilde değerlendirerek hazırlıklarımızı yapmamız, çiftçilerimizin buna göre yönlendirilmesi, içme suyu temininde de gerekli hazırlıklarımızın tamamlanması önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'un Su Durumu: Barajlar Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:16:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'un Su Durumu: Barajlar Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.