Bodrum\'un Su Durumu: Barajlar Doldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine su sağlayan Geyik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100, Mumcular Barajı ise yüzde 91 seviyesine ulaştı. İçme suyu temininde bir sorun yaşanmayacağını ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'un iletim hattı patlaklarının önüne geçilebilmesi için bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Gerek altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekse ilave kaynakların sisteme dahil edilmesi noktasında bu güzel fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik Barajı tam doluluğa ulaşırken, Mumcular Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 91'e çıktı. Mumcular Barajı'ndaki doluluk dron ile havadan görüntülendi.

MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki doluluk ve Bodrum'un su yönetimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılındaki yağışların Bodrum'da yüzleri güldürdüğünü belirten Doç. Dr. Özçelik, "Geyik ve Akgedik barajlarında doluluk oranı yüzde 100'e erişmişti. Şu an geldiğimiz noktada Mumcular Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Mumcular Barajı bu iki barajdan farklı olarak kapaklı bir dolusavağa sahip. Taşkın koruma hacmi ve hava payını beraber değerlendirdiğimiz durumda barajdaki su seviyesinin olabilecek maksimum düzeylere yaklaştığını ifade etmek isterim. Tabii bu iki barajda toplam 60 milyon metreküplük bir su söz konusu. Geyik Barajı ve Mumcular Barajı'nı beraber değerlendirdiğimizde, bu ise bu yıl içerisinde Bodrum'da içme suyu temininde bir sorun yaşamayacağımız anlamına geliyor. Bodrum'un iletim hattı patlaklarının önüne geçilebilmesi için bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Gerek altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekse ilave kaynakların sisteme dahil edilmesi noktasında güzel bir fırsatı çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım" dedi.

ÖZÇELİK'TEN SU KALİTESİ UYARI

Bodrum'da alınan numunelerin 3'te 1'i, Milas'a alınan numunelerin ise 4'te 1'nin içme ve kullanma suyu standartlarına uygun olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bunların büyük bir kısmı suda bulunan askıdaki maddeden ve trihalometallerden kaynaklanıyor. Bu aksaklıkların giderilerek Bodrum'un içme suyu kalite standartlarının da artırılması büyük önem arz ediyor. Tabii bölgedeki diğer iki barajdan Akgedik ve Derince'de doluluk oranı yüzde 100'ler civarında. Bu ise Milas Ovası'nda ve Selimiye Ovası'nda 2 bin 650 hektarlık bir alan için bize sulama suyu temini noktasında önemli fırsatlar sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu su teminindeki altyapının bize sunduğu imkanları çok iyi şekilde değerlendirerek hazırlıklarımızı yapmamız, çiftçilerimizin buna göre yönlendirilmesi, içme suyu temininde de gerekli hazırlıklarımızın tamamlanması önem arz etmektedir" diye konuştu.