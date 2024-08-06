Bodrum'un suyunu sağlayan Mumcular Barajı ölü hacme ulaştı - Son Dakika
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Bodrum'un suyunu sağlayan Mumcular Barajı ölü hacme ulaştı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular barajında su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle Devlet Su İşleri tarafından Bodrum'a iletilen su kesildi. Su kesintileri başlıyor.

06.08.2024 15:57  Güncelleme: 16:18
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Bodrum'un suyunu sağlayan Mumcular Barajı ölü hacme ulaştı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular barajında su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle Devlet Su İşleri tarafından Bodrum'a iletilen su kesildi.

19 bin 040 m3 su tutma hacmine sahip, 32 metre gövde yüksekliğine sahip ve Bodrum'un içme ve kullanma suyunun yanında Bin 365 hektar alanın sulaması yapılan Mumcular Barajı geçen yıl da su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle kapatılmıştı.

Su kesintileri başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri ve yağış rejimlerindeki değişiklikler nedeniyle kentimizdeki su kaynaklarında önemli kayıplar yaşanmıştır. Bu nedenle Bodrum başta olmak üzere birçok ilçemizin su kaynaklarında düşüşler gözlenmektedir. Bu kapsamda Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü Bodrum'a iletilen suyu kesmek zorunda kalmıştır. Bu düzenlemeler nedeniyle Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevatşakir mahallelerinde 20 saat; Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır" denildi.

Geyik Barajından su takviyesi yapılacak

Mumcular Barajının su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle alternatif çözümler çerçevesinde Geyik Barajından Mumcular Barajına su takviyesi yapılacak. Yapılan açıklamada, "Mumcular Barajı'nın kapatılması ile birlikte Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimizde Geyik Barajından su alacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların ardından Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisimize Geyik Barajından su alınacak olup belirtilen bölgelere su verilmeye başlanacaktır. Mumcular Barajının kapatıldığı bu süreçte vatandaşlarımızın suyu daha tasarruflu kullanmaları hayati önem taşımaktadır. Bizler MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak gerek yeraltı gerek yerüstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi, ilave projeler ile Bodrum'un sorunun çözülmesi adına çalışmalarımızın sürdüğünün bilinmesini isteriz. En yakın zamanda yeni projelerimizi hayata geçirerek Yarımada'nın su sıkıntısının ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız" denildi.

Bodrum\'un suyunu sağlayan Mumcular Barajı ölü hacme ulaştı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bodrum'un suyunu sağlayan Mumcular Barajı ölü hacme ulaştı - Son Dakika
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