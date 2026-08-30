Bodrum ve Ortaca\'da 30 Ağustos coşkusu

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Yeni Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum Belediye Başkanvekili Deniz Koca ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende polis ve belediye motorize ekipleri de belediye meydanından geçit töreni yaptı.

Törenin ardından Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı makamında tebrikleri kabul etti.

Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Kaymakamı Kenan Aktaş, belediye başkanı Evren Tezcan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Kaymakam Aktaş, yayımladığı mesajında, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda kazandığı Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.