Bodrum'da bayram tatili 9 gün: Otellerde doluluk yüzde 85'e ulaştı

07.05.2026 10:34  Güncelleme: 10:36
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması Bodrum turizmini canlandırdı. Otellerde doluluk yüzde 85'e ulaşırken, her bütçeye uygun tatil seçenekleri sunuluyor. Bayramda eğlence ve konserler de planlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, bayram dönemi için otellerdeki doluluk oranının şimdiden yüzde 85 seviyelerine ulaştığını belirtip, "Bayrama kadar tamamen dolmasını bekliyoruz. Şu an erken rezervasyon avantajları da sürüyor" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından da turizm sektöründe hareketlilik başladı.

'HER BÜTÇEYE GÖRE TATİL VAR'

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, bayram tatilinin 9 güne çıkması iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaratacağını vurgulayıp, "O yüzden turizmcileri sevindiren bir haber oldu. Beklenen bir şeydi. Kurban Bayramı'nın yaza girmeden, yani ilkbaharın son dönemine denk gelmesi de güzel. Turizm sezonu da yazla beraber devam etmiş olacak. Bodrum özellikle iç pazarı çok sever. Deniz de hava da o tarihte çok güzel olacak, beklenti de şu an o yönde. Bugünden itibaren Bodrum'da zaten havalar ısınmaya başladı. Tüm misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı ile birlikte otellerin hizmet vermeye başladığını hatırlatan Şahin, "Kurban Bayramı'yla beraber de Bodrum'da tüm oteller, restoranlar, barlar, beachler hazırlıklarını yapmış, kapılarını açmış olacak. 19 Mayıs'ta da Bodrum'da hemen hemen tüm tesisler açılmış olacak. Hep söylediğimiz gibi Bodrum'da farklı destinasyonlar, her bütçeye uygun tatil avantajı var" diye konuştu.

Kurban Bayramı tatili öncesinde Bodrum'da otellerin yüzde 85 doluluğa ulaşmış durumda olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bayrama kadar tamamen dolmasını bekliyoruz. Şu anda erken rezervasyon avantajları da devam ediyor. Yani inanılmaz aksiyonlar, indirimler var. Fırsat tatil olarak değerlendirilebilir. Bayramda pansiyonlarda kişi başı fiyatlar günlük 2 bin liradan başlıyor. Otellerde ise kişi başı günlük 4 bin liradan başlayan tatil olanağı var. Bunun yanında Bodrum bildiğiniz gibi 'luxury' olduğu için şu an gecelik kişi başı 2 bin avroya (106 bin lira) da tatil imkanı sunuluyor."

BODRUM'DA BAYRAMDA EĞLENCE VE KONSERLER VAR

Kurban Bayramı'nda bazı otellerde konserlerin olacağına dikkati çeken turizmci Zeynel Kılıç ise "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza turizmciler olarak gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. 9 günlük bu bayram tatili kararı, turizmle birlikte ulaşımdan tutun gıdaya varana kadar bütün sektörlere çok ciddi bir şekilde fayda sağlayacaktır. Bodrum tamamen sezona hazır bir durumda, bütün işletmeler açıldı. Sezon hareketliliği yavaş yavaş başladı. Bayramla birlikte tam sezona girmiş olacağız. Bayramda çok ciddi rezervasyonlar var. Bodrum doluluk yaşayacak. Bodrum'a tatile gelecek vatandaşlarımız, çok soğuk ve yağışlı geçen bir kış döneminden sonra ilk defa havaların iyi olduğu, yazı hissettiğimiz bugünlere bayramın da denk gelmesiyle birlikte güzel bir tatil geçireceklerdir. Tabii ki Bodrum malum biliyorsunuz denizi, kumu, güneşiyle, yemekleriyle hep öne çıkan bir turizm beldesi. Eğlencesiyle de çok öne çıkıyor. Bütün otellerimizde sanatçıların olduğu güzel organizasyonlar yapıldı. Bayram için Bodrum'u tercih edecek olanlar güzel, keyifli bir bayram tatil yaşayacaklar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

