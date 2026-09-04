BODRUMKAİDER protokolü ziyaret edip fahri hemşehrilik plaketlerini takdim etti - Son Dakika
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BODRUMKAİDER protokolü ziyaret edip fahri hemşehrilik plaketlerini takdim etti

BODRUMKAİDER protokolü ziyaret edip fahri hemşehrilik plaketlerini takdim etti
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BODRUMKAİDER yönetimi, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve MHP İlçe Başkanı Engin Galipoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerde protokol üyelerine Fahri Hemşehrilik Plaketi sunuldu ve dernek, dayanışmayı güçlendirmek için temaslarını sürdüreceğini bildirdi.

Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Kars, Ardahan ve Iğdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BODRUMKAİDER), ilçe protokolü ve siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti.

BODRUMKAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve kurumlar arası iletişimi geliştirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'yı ziyaret eden dernek yönetimi, Kars, Ardahan ve Iğdır kökenli vatandaşların Bodrum'un sosyal ve kültürel yaşamındaki rolü hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Sırmalı'ya Fahri Hemşehrilik Plaketi takdim edildi.

Dernek yönetimi ayrıca yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'i, 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine yükselen Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'yi ve kongre sürecinin ardından göreve başlayan MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde İşlek, Darendeli ve Galipoğlu'na da Fahri Hemşehrilik Plaketi sunuldu.

Dağlı, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, Bodrum'un ortak değerleri etrafında buluşmayı ve hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

BODRUMKAİDER olarak Bodrum'un tüm dinamikleriyle güçlü iletişim kurmayı önemsediklerini ifade eden Dağlı, "Takdim ettiğimiz plaketler, kentimize değer katan isimlere bir teşekkür ifadesidir. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Bodrum'da dayanışma ve hoşgörü kültürünü güçlendirmek için temaslarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Dernek yönetimi, önümüzdeki dönemde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ali Sırmalı, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BODRUMKAİDER protokolü ziyaret edip fahri hemşehrilik plaketlerini takdim etti - Son Dakika

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