Boeing'in Starliner mekiğinde helyum sızıntısı tespit edildi - Son Dakika
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Boeing'in Starliner mekiğinde helyum sızıntısı tespit edildi

Boeing\'in Starliner mekiğinde helyum sızıntısı tespit edildi

Boeing'in uzaya yollanan Starliner mekiğinde üç adet helyum sızıntısı tespit edildiği açıklandı. Sızıntılardan biri uçuş öncesi, diğerleri ise uçuş esnasında ortaya çıkmıştır. Etkilenen helyum vanalarından ikisi kapatılmış ve mekik stabil durumda bulunmaktadır. Boeing sözcüsü, sızıntıların astronotlara risk teşkil etmediğini belirtmiştir. Starliner mekiği, iki ertelemenin ardından dün NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak için uzaya gönderilmiştir.

06.06.2024 17:15
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CAPE Boeing'in uzaya yollanan Starliner mekiğinde 3 adet helyum sızıntısı tespit edildiği bildirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) X sosyal medya platformundan Starliner mekiğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ekipler uzay aracında üç helyum sızıntısı tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Sızıntılardan birinin uçuş öncesi tespit edildiği, diğerlerinin ise uçuş esnasında ortaya çıktığı kaydedildi. Etkilenen helyum vanalarından ikisinin kapatıldığı, "uzay aracının stabil durumda" olduğu belirtildi.

Boeing sözcüsü Jim May, sızıntıların astronotlara "risk teşkil etmediğini" bildirdi.

Boeing, iki ertelemenin ardından dün iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boeing'in Starliner mekiğinde helyum sızıntısı tespit edildi - Son Dakika

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