Boğaz'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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Boğaz'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı

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İstanbul Boğazı'nda arızalanan 15 metrelik tekne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde arızalanan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 2 kişinin bulunduğu 15 metre boyundaki tekne Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Beykoz Çubuklu İskelesi'nde emniyete alındı.

Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaz'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

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