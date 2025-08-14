Boğaz'da Gem Trafigi Askıya Alındı

İSTANBUL Boğazı'nı geçerken Kandilli önlerinde hızı düşen 249 metre boyundaki Tenacity Venture isimli tanker sebebiyle, boğazdaki gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkerleri olay yerine yönlendirildi.
