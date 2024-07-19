Boğaziçi Film Festivali 12. kez sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Boğaziçi Film Festivali 12. kez sinemaseverlerle buluşacak

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek olan 12. Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileri yer alacak. Ulusal ve uluslararası film yarışma kategorilerine başvurular ise gelecek hafta başlayacak. Festival hakkında güncel haberlere ve bilgilere festivalin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.

19.07.2024 16:47
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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 12'incisi gerçekleştirilecek Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenecek.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak festivalin ulusal ve uluslararası film yarışma kategorilerine başvurular gelecek hafta başlayacak.

Artistik Direktörlüğünü Enes Erbay'ın üstlendiği festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Kısa Film Yarışması kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.

Festivale dair güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Film Festivali 12. kez sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

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