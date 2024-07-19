Boğaziçi Film Festivali 12. kez sinemaseverlerle buluşacak

Güncel

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 12'incisi gerçekleştirilecek Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenecek.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak festivalin ulusal ve uluslararası film yarışma kategorilerine başvurular gelecek hafta başlayacak.

Artistik Direktörlüğünü Enes Erbay'ın üstlendiği festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Kısa Film Yarışması kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.

Festivale dair güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.