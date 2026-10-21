Boğaziçi Film Festivali'nde yarışma jürisi Özer Feyzioğlu başkanlığında belirlendi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali'nin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) ve Film Eleştirmenleri jürilerinde görev alacak isimler belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanlığını yönetmen Özer Feyzioğlu üstlenecek.

Jüri, oyuncu Mehmet Usta, akademisyen Prof. Dr. Nilay Ulusoy, yapımcı Önder Furkan Besli ve senarist-oyuncu Volkan Girgin'den oluşuyor.

Jüri, yarışma filmlerini değerlendirerek En İyi Ulusal Uzun Metraj Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu ödüllerini belirleyecek.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Özer Feyzioğlu, yönetmenlik kariyerinde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", "Kesişme: İyi ki Varsın Eren", "Akıldan Kalbe" ve "Kıbrıs Türküsü" filmlerinde görev aldı.

Oyuncu Mehmet Usta, "Ekmek Teknesi", "Bez Bebek", "Leyla ile Mecnun" ve "Teşkilat" adlı televizyon dizilerinin yanı sıra "Kızkardeşim Mommo", "Never Leave Me" ve "Kar Kırmızı" filmlerinde rol aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un çalışma alanları arasında sinema tarihi, film kuramları, Türk sineması ve görsel kültür bulunuyor. Ulusoy, daha önce çeşitli ulusal ve uluslararası film festivallerinde jüri üyeliği yaptı.

Yapımcı Önder Furkan Besli, "Muna", "Durak", "Karanlıkta Islık Çalanlar", "Made in EU" ve "Resonance" filmlerinin yanı sıra çeşitli dizi ve belgesel projelerinde yapımcı olarak görev aldı.

Senarist ve oyuncu Volkan Girgin ise "Kaygısızlar", "Ruhsar", "Yedi Numara" ve "Muhteşem Yüzyıl" adlı yapımlarda yer aldı. Girgin'in senaryosunu yazıp yönettiği kısa filmleri de çeşitli festivallerde gösterildi.

Yarışmada FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü de verilecek

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü'nü belirleyecek jüri, yapımcı Ahmet Edebali, yapımcı ve senarist Gülin Tokat ile yapımcı Murat Yaşar Bayrak'tan oluşuyor.

Görsel sanatlar ve medya sektöründe farklı görevlerde bulunan Edebali, 35MM Stüdyolarının yöneticiliğini yapıyor ve kurucusu olduğu Teleyapım bünyesinde kültür-sanat ve televizyon projeleri üretiyor.

Kariyerine Erler Film'de başlayan Gülin Tokat, 50'den fazla film ve dizi projesinde koordinatörlük, yönetmenlik ve senaryo yazarlığı yaptı. Tokat, senaryo eğitmenliği çalışmalarının yanı sıra çeşitli sinema destekleri ve festival jürilerinde görev aldı.

Sinema sektörüne geçmeden önce farklı ülkelerde bilişim projeleri yöneten Murat Yaşar Bayrak, yapımcılık kariyerinde "Apartman", "Cemile" ve "Gülizar" filmlerinde görev aldı. Bayrak, Belkıs Bayrak ile kurduğu Saba Film bünyesinde bağımsız sinema projelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Film Eleştirmenleri jürisi ise araştırmacı-yazar Ali Can Sekmeç, sinema yazarı Ali Ulvi Uyanık ve sinema yazarı-eleştirmen Gökşen Aydemir'den oluşuyor. Jüri, Film Eleştirmenleri Jüri Özel Ödülü'nün sahibini belirleyecek.

Türk sineması üzerine araştırmalar yürüten Ali Can Sekmeç, sinema tarihi ve sinema sanatçıları üzerine kitaplar kaleme aldı. Milliyet Sanat'ta başlayan sinema yazarlığı kariyerini farklı yayın ve dijital platformlarda sürdüren Ali Ulvi Uyanık, "Ali Ulvi ile Sinema" adlı YouTube kanalında film değerlendirmelerini paylaşıyor.

Yazı ve röportajları çeşitli kültür-sanat yayınlarında yer alan Gökşen Aydemir ise sinema yazarlığı ve editörlük çalışmalarını sürdürüyor.

8-15 Kasım'da düzenlenecek festivalin programı ve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.