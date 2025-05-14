Boğaziçi'nde Gösteri Olayları - Son Dakika
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Boğaziçi'nde Gösteri Olayları

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan 13 polis yaralandı, 97 gösterici gözaltına alındı.

14.05.2025 09:19
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İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi. Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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2- EKREM İMAMOĞLU'NA SAVCILARA YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA

Ayşe GÜREL/ -İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik söylediği sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta verdiği ifadesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli iki Cumhuriyet Savcısı hakkında sarf ettiği sözleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

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3- İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İSTANBUL, - İstanbul'da saat 20.46'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: DHA

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