Boğaziçi'nde yemek ücreti 50 liradan 85 liraya çıkınca Eğitim-İş'ten tepki geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boğaziçi'nde yemek ücreti 50 liradan 85 liraya çıkınca Eğitim-İş'ten tepki geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boğaziçi\'nde yemek ücreti 50 liradan 85 liraya çıkınca Eğitim-İş\'ten tepki geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş, Boğaziçi Üniversitesi'nde yemek ücretinin kısa sürede ikinci kez artırılarak 50 liradan 85 liraya çıkarılmasını eleştirdi. Sendika, zamma itiraz eden öğrencilerin özel güvenlik ve çevik kuvvetle karşılaştığını belirterek üniversite yönetimine tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - Eğitim-İş, Boğaziçi Üniversitesi'nde yemek ücretinin kısa sürede ikinci kez artırılarak 50 liradan 85 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi. Zamma itiraz eden öğrencilerin özel güvenlik ve çevik kuvvetle karşı karşıya kaldığını belirten sendika, üniversite yönetimini eleştirdi.

Eğitim-İş Genel Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi'nde yemek ücretlerine yapılan artış ve ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin en temel ihtiyacı olan yemeğin ücreti kısa sürede ikinci kez artırılarak 50 liradan 85 liraya çıkarıldı. Bu fahiş zamma itiraz eden öğrencilerin karşısına ise özel güvenlik ve kalkanlı çevik kuvvet çıkarıldı. Bir üniversite yönetiminin öğrencinin sofrasına göz dikip ardından itirazını polis ablukasıyla karşılaması kabul edilemez.

Üniversite kampüsleri öğrencilerin özgürce okuyacağı, düşüneceği, konuşacağı ve itiraz edeceği alanlardır. Kayyum yönetimi beş yıldır Boğaziçi'nin iradesini baskıyla teslim almaya çalışıyor; bugün yemek hakkı için ses çıkaran öğrencilerin karşısına dikilen kalkanlar da aynı anlayışın devamıdır. Öğrencinin cebinden elinizi, üniversitenin iradesinden gölgenizi çekin! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı mücadelesinin yanındayız."

Kaynak: ANKA
Yemek TarifiSendikaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Galatasaray’da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor Galatasaray'da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 23:17:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Boğaziçi'nde yemek ücreti 50 liradan 85 liraya çıkınca Eğitim-İş'ten tepki geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei