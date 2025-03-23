Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenlerinden Öğrencilere Destek Açıklaması

(İSTANBUL) - Günlerdir kampüslerde ve meydanlarda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltılara tepki gösteren üniversite öğrencilerine Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden destek açıklaması geldi. Açıklamada, "Sevgili öğrencilerimiz, iradenize saygı duyuyor, mücadelenizi destekliyoruz" denildi.

Boğaziçi Üniversitesinden akademisyenlerin, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu pek çok ismin gözaltına alınması üzerine eylemlere başlayan öğrencilere yönelik açıklaması şöyle:

"Sevgili öğrencilerimiz, iradenize saygı duyuyor, mücadelenizi destekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yanınızdayız. Tüm baskı ve cezalandırma politikalarına rağmen yılmadığınız ve üniversitenin ne olduğunu tüm ülkeye gösterdiğiniz için size ve tüm üniversite öğrencilerine teşekkür ederiz. Dayanışmayla"