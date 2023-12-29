Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattında seferler yapılamıyor

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Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler gerçekleştirilemiyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.
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