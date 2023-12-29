 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattında seferler yapılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattında seferler yapılamıyor

Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler gerçekleştirilemiyor.

Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattında seferler yapılamıyor
29.12.2023 - 07:44,
Abone Ol

Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattındaki seferler gerçekleştirilemiyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Metro İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattında seferler yapılamıyor - Son Dakika


08:08
Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi
07:45
Survivor All Star 2024'ten İlk Fragman Yayınlandı: Turabi ve Poyraz Arasında Tartışma Survivor All Star 2024'ten İlk Fragman Yayınlandı: Turabi ve Poyraz Arasında Tartışma
07:39
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi
23:38
Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış
23:38
İstanbul'da bir AVM'de intihar girişimi! 3'üncü kattan atlayarak intihar etmeye çalıştı İstanbul'da bir AVM'de intihar girişimi! 3'üncü kattan atlayarak intihar etmeye çalıştı
23:35
İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:30
Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
23:29
İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın

Son Dakika
08:08 Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi
07:45 Survivor All Star 2024'ten İlk Fragman Yayınlandı: Turabi ve Poyraz Arasında Tartışma
07:39 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi
23:38 İstanbul'da bir AVM'de intihar girişimi! 3'üncü kattan atlayarak intihar etmeye çalıştı
23:38 Esirlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı: İsrail askerleri yardım çığlıklarını pusu girişimi sanmış
23:35 İsrail'in Refah kentindeki hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına bağlanmak isteyince sunucuya sinirlendi: İşine baksın
23:30 Jandarma Uzman Çavuş, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ormana götürüp öldürdü
23:26 Annesiyle ev sahibinin ilişki yaşadığını öğrenen genç, önce ev sahibini sonra kendini öldürdü
22:43 İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 08:35:26. #1.12#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi ile Aşiyan füniküler hattında seferler yapılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement