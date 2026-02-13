Boğaziçi Üniversitesi'nde Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'nde Güvenlik Önlemleri

13.02.2026 16:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt açılışına katıldığı Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş-çıkışları ile çevresinde polis olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Öğrenciler, üniversiteye üzerleri aranarak giriş-çıkış yapabildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne gidecek diye yüz yüze eğitime ara verildi; öğrencilere yurt odaları boşalttırıldı; akademik personelin ve öğrencilerin kampüse girmesi yasaklandı; kampüs polis barikatlarıyla abluka altına alındı. Erdoğan, sanki bilim yuvasına değil de operasyon bölgesine gidiyor" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

Atanan rektörlerin "kayyum" olarak nitelendirildiği, geçen hafta kulüp odalarının boşaltılması nedeniyle öğrenci protestolarının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi bugün de olağanüstü günlerinden birini yaşadı. Üniversite çevresindeki önlemler dünden itibaren artırılırken, yönetim dün akşam saatlerinde şu duyuruyu paylaştı:

"Değerli akademik ve idari personelimiz, sevgili öğrencilerimiz;"

Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni dolayısıyla, 13 Şubat 2026 Cuma günü Güney Kampüsümüzde akademik ve idari personelimiz için çalışma düzeni çevrimiçi (uzaktan) olarak uygulanacaktır.

Aynı tarihte Güney Kampüste yapılması planlanan dersler de çevrimiçi (uzaktan) olarak sürdürülecektir. 13 Şubat 2026 tarihinde Güney Kampüse yalnızca etkinlikte görevli personel ile kız yurdunda kalan öğrencilerimiz giriş yapabilecektir. Bunların dışında hiçbir kişi veya araca kampüse giriş izni verilmeyecekti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nin giriş ve çıkışları ile çevresinde polis olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Öğrenciler, üniversiteye üzerleri aranarak giriş-çıkış yapabildi. Bir helikopter üniversite üzerinde uçuş yaptı. Değişik noktalara çevik kuvvet ve TOMA yerleştirildi.

"Gençlerden, eleştiriden, ifade özgürlüğünden korkan bir iktidar…"

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği, bir arkadaşlarının gözaltına alındığını duyururken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya paylaşımıyla yaşananlara tepki gösterdi.

Bulut, "Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne gidecek diye yüz yüze eğitime ara verildi; öğrencilere yurt odaları boşalttırıldı; akademik personelin ve öğrencilerin kampüse girmesi yasaklandı; kampüs polis barikatlarıyla abluka altına alındı. Erdoğan, sanki bilim yuvasına değil de operasyon bölgesine gidiyor. Tek dertleri Erdoğan'ın protesto edilmemesi. Gençlerden, eleştiriden, ifade özgürlüğünden korkan bir iktidar…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

17:09
