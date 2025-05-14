Boğaziçi\'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldıran 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulama işlemleri tamamlanan 15 kişiden 6'sı "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9kişi hakkında ise "Yurt dışına çıkış yasağı" ve "İmza" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.