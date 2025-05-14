Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi\'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın katıldığı konferansı protesto eden 15 kişiden 6'sı tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest kaldı.

14.05.2025 17:09
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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldıran 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulama işlemleri tamamlanan 15 kişiden 6'sı "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9kişi hakkında ise "Yurt dışına çıkış yasağı" ve "İmza" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı. Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Nurettin Yıldız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Ahmet1998*:
    saygısızlar atın hepsini içeri ne biçim öğrenci bunlar. faydasizlar 222 324 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    AL İŞTE PIRIL PIRIL ÖĞRENCİLER YİNE CEZA EVİNE HEMDE KENDİNE BİLE FAYDASI OLMAYAN BİRİ YÜZÜNDEN . 247 275 Yanıtla
  • Servet Cakici:
    bunları bu şekilde cezalandıracaksın ki orada burada şurada devletin karşısında olamayacaklar 191 267 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    yav Nuretrin Yıldız'dan ne istediniz? iyice kafayı yedi bunlar 202 232 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    6 yaşındaki çocuklar evlenebilir diyen geziyor bu lafını protesto eden tutuklanıyor şaka gibi 249 125 Yanıtla
  • İhsan Kıraç:
    Bu. öğrenciler ne öğreniyor pislikten başka bişey öğrenmiyorlar 108 169 Yanıtla
  • Salih Özel:
    daha neler göreceğiz yazıklar olsun Nurettin yıldız haksız değil mi 6 yaşındaki evlenebilir demesi sizin için normal mi 183 78 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Gençlerin ahı sizi bulsun 132 79 Yanıtla
  • Salih Özel:
    sözde hoca denilen adam ortalığı karıştırdı oysaki geleceği nesli gençler olmadık yere tutuklanıyor 131 71 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu adam ,akp nin zihniyet yapısının bir ürünü olduğu için protestocu öğrencilerin tutuklanması kadar normal bir şey varmı?İşte bu zihniyetten ,bu ülkenin kurtulması gerekiyor ama her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz...Bu gidişle tam bir ortadoğu çöplüğüne dönüşecek ülke... 107 72 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    atacaksın okuldan kaydınıda sileceksin ne hali varsa görsünler.öğrencimisin soytarımı.sanamı soracaklar kimi davet edip etmeyeceklerini. 33 51 Yanıtla
  • tarık birtane:
    Neden protesto edildiğini de belirtseniz de insanlar öyle yorum yapsa... 72 10 Yanıtla
  • Murat KANDAZ:
    İsrail ajanı 49 21 Yanıtla
  • Emrullah Kaya:
    Lafa gelince özgürlükten,özellikle de fikir özgürlüğünden yanalar. Faşist,despot zorbalar. Nurettin Yıldız ne yaptı size,beğenmiyorsunuz dinlemezsiniz,bitti. İstemeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktır. 31 39 Yanıtla
  • Murat Avci:
    şaka gibi bu çocuklar sadece protesto ediyor.. 40 24 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    yeterki bir musluman goremesinler,şirazeleri hemen kayıyor bu laik siyonistlerin 28 30 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Onlarin suçu yok bunu onlara yaptiranlari içeri alacaksın maşa olarak gençlerimizi kulanan var ilaki 10 bin ogrenci arasında 3 yada 5 tane provokotor olması ne kadar ilginç dimi 18 29 Yanıtla
  • Korkmaz Topcu:
    Nureddin yıldız hocaya saldıranlar kesinlikle veledizinadır. Onun gibi bu ümmet için çabalayan kaç hoca var. Allah onu bûn ümmete bağışlasın. 15 26 Yanıtla
  • 199715:
    Nurettin YILDIZ bu iş.için para alıyor mu? Daha önce kaç kez gelmiş? Kim çağırmış? Akademik ünvanı nedir? ( Sakın Hoca demeyin, ondan çok niley yok) Bunlara cevap lütfen. Türkiye sıralamasında kaçıncı olmuş zamanında mesela? Öğrenci olarak neden orayı tercih etmemiş.? gibi deli sorular var? 19 13 Yanıtla
  • Sakin Su:
    Nurettin Yıldız ın bahse geçen öyle bir konuşması olmadı yazının önünü arkasını kestiler, kaldı ki bu konuyla ilgili suistimal olduğuna dair açıklamaları da var. Celal şengör öğrencisinin poposunu dokunduğunu söylüyor, 1 tane tepki yok. Birilerinin derdi İslâm dini bu aşikar 18 13 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    hepsini atmak lazim hapse protestocu kiliklilarin 7 17 Yanıtla
  • Efem0909:
    Adli kontrol falan uygulanmamalı 3 gün sonra yine polise saldırır bunlar nasıl olsa birşey olmuyor adlı kontrolle çıkıyorsun diye 9 12 Yanıtla
  • PHONK SONGS:
    12 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenebilirsiniz diyen bir şahısa yumurta atmışlar çokmu . 12 7 Yanıtla
  • Numin null:
    piskikleri anlatınca hocalar millet in zoruna gidiyor 10 8 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    İslamı bize siyasete alet ediyorsunuz sonra da burda öğrencilere laf ediyonuz bu devran döner sizde aynı duruma düşersiniz inşallah 8 8 Yanıtla
  • ÖMER ARMUTCU:
    Soytarılar yine iş başında 4 11 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    her yere tarikatcilari yerleştiriyorlar yeter artik bıktı bu insanlar haksızlıklara bir an once secim gelmeli 6 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    eınstaın kadar zekıler ama ogrencılıgını yakıyorlar 3 8 Yanıtla
  • seyit8682:
    üniversite de deist ateist yetiştırırsen olacağı bu 3 6 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Nurettin Yıldız'a alkış tutanlar kızlarını altı yaşına gelince evlendirsinler. Kuru kuruya sallamak yok. Hadi bakalım. 4 1 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Hastaya kar yedirmek 2 1 Yanıtla
  • Koray CAKIR:
    Cahillik günahtır... 1 1 Yanıtla
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