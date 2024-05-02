Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri İsrail'e Karşı Filistin Dayanışma Gösterisinde - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri İsrail'e Karşı Filistin Dayanışma Gösterisinde

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'e Karşı Filistin Dayanışma Gösterisinde

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD'de Filistin dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılı dövizlerle Filistin bayrağının renklerinin olduğu balonlar taşıdı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü ve katliamları kınandı, Filistin halkının yanında olunduğu vurgulandı. Ayrıca gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

02.05.2024 15:43
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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD'de Filistin dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesinin Güney Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılı dövizlerle Filistin bayrağının renklerinin olduğu balonlar taşıdı. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan etkinlikte Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri okundu.

Bildiriyi okuyan öğrencilerden Mustafa Ocak, Filistin'de İsrail'in senelerdir gerçekleştirdiği zulmün, 7 Ekim 2023'ten beri dünya kamuoyunun tepkilerine rağmen artarak devam ettiğini söyledi.

İsrail'in 35 binden fazla insanı vahşice katlettiğini ifade eden Ocak, "İsrail, güvenli bölge olarak isimlendirdiği ve 1,5 milyondan fazla insanın mecburi olarak göç ettiği Refah bölgesine, ABD desteği ile yeni bir katliam planlamaktadır." dedi.

Ocak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, "Bugün de burada, ABD'de, siyonist rejimin zulmüne gösterdikleri tepki sebebiyle şiddete maruz kalan öğrenci ve akademisyenlere desteğimizi göstermek için toplandık. Yaşanan soykırıma ve soykırımın destekçilerine karşı protestolarında öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak, bu insani ve vicdani başkaldırıya biz de katılıyoruz. Filistin'in izzetli halkına karşı işlenen insanlık suçunun bir an önce son bulmasını ve siyonist zalimlerin cezalandırılmasını yüce Allah'tan diliyoruz." diye konuştu.

Bildirinin ardından üniversiteden bir akademisyen de konuşma yaptı. Açıklamaların ardından İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılan gruptakiler dua etti.

Basın açıklamasının yapıldığı meydandaki çimlerin Filistin bayrağı rengindeki küçük bayraklarla donatıldığı etkinliğe, Anadolu Gençlik Derneği Boğaziçi Üniversitesi teşkilatı da destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri İsrail'e Karşı Filistin Dayanışma Gösterisinde - Son Dakika

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