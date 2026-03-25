Boğaziçi Üniversitesi QS Sıralamasında Yükseldi

25.03.2026 13:18
Boğaziçi Üniversitesi, QS 2026 sıralamalarında sosyal bilimler 217, mühendislik 236. sırada.

Boğaziçi Üniversitesi, Quacquarelli Symonds (QS) 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları'nda "sosyal bilimler ve yönetim" alanında 217'nci, "mühendislik ve teknoloji" alanında 236'ncı sıraya yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından QS tarafından hazırlanan "QS 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları" sonuçları açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi, "mühendislik ve teknoloji" ile "sosyal bilimler ve yönetim" alanlarında istikrarlı yükselişini sürdürerek, uluslararası alanda başarıya imza attı.

"Mühendislik ve teknoloji" disiplinlerinde son yıllarda sürekli artan bir grafik çizen üniversite, bu alanda küresel çapta 236'ncı sıraya yerleşti. Bu alanda 2023 yılında 293'üncü sırada yer alan üniversite, 2025'te 257'nci, 2026'da ise 236'ncı sıraya kadar tırmanarak istikrarlı yükselişini devam ettirdi. Bu alanda üniversitenin toplam değerlendirme skoru 67,7 olarak belirlendi."

Üniversite bu alanda özellikle araştırma etkisi ile fark yaratırken, "makale başına atıf" skoru 74,3, "işveren itibarı" 72,6, "akademik itibar" ise 68,8 olarak ölçüldü.

"Mühendislik ve teknoloji"nin alt alanları arasında yer alan "veri bilimi ve yapay zeka"da dünyada 101-200 bandında sıralanan üniversite, "inşaat ve yapı mühendisliği"nde 201-275 bandında konumlandı."

Boğaziçi Üniversitesi, "sosyal bilimler ve yönetim" alanında 2023'te 310'uncu sırada yer alırken, 2024'te 253'üncü ve 2025'te 225'inci sıraya çıkarak yakaladığı ivmeyi 2026'da 217'nci sıraya taşıyarak sürdürdü. Bu alanın genel değerlendirme skoru 67,2 olarak hesaplandı.

Akademik araştırmaların kalitesini yansıtan "makale başına atıf" 74 puan ile bu alandaki en güçlü gösterge olurken, "akademik itibar" 68,3 ve "işveren itibarı" 68,6 olarak belirlendi.

"Sosyal bilimler ve yönetim"in alt alanları arasında yer alan "turizm işletmeciliği"nde üniversite dünyada 101-150 bandında yer alırken, "eğitim"de 201-250 bandında, "işletme"de ise 251-300 bandında küresel rekabetteki yerini aldı."

Kaynak: AA

