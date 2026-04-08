Boğaziçi Yayınevi, Akademik Titizlik ve Kalıcı Eserlerle Öne Çıkıyor

Yayınevi, editoryal süreçlerde eleştirel edisyon, akademik titizlik ve disiplinler arası yaklaşımı esas alarak, ticari kaygıların ötesinde kalıcı ve referans niteliğinde eserler üretmeyi önceliyor. Boğaziçi Yayınevi Yayın Koordinatörü Prof. Dr. Berat Açıl, yayınevinin akademik mirası kamuya değer katan bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi. Yayın kurulunun tamamen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden oluştuğunu belirten Açıl, kitapların yayın kurulu tavsiyeleriyle seçildiğini ve editör onayı ile iki hakemin olumlu raporu olmadan basılmadığını vurguladı.

Açıl, yayınevinin üniversite vakfının iştiraki olarak faaliyet gösterdiğini ve rektörlüğe bağlı olduğunu dile getirdi. Boğaziçi Üniversitesinin değerlerine sahip çıkıp görünürlüğünü artırma misyonuna işaret eden Açıl, 'Boğaziçi' serisi gibi projelerle bu misyonu hayata geçirdiklerini belirtti. Örneğin, John Freely'nin kitabının çevirisini yayımladıklarını ve bu seride üniversitenin kültürel ve akademik ürünlerini dünyaya sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Adalet Ağaoğlu'nun arşivini bağışlaması üzerine, yayınevinin onun kitaplarını eleştirel basım yoluyla yayımladığını söyleyen Açıl, 'Fikrimin İnce Gülü' kitabını örnek gösterdi. Yayınevinin akademisyenlerden oluşan bir komisyon tarafından yönetildiğini ve gönüllülük esasına dayalı çalıştığını belirten Açıl, teliflerden gelen ücretleri öğrenci burslarına aktardıklarını, ticari kaygıları olmadığını ancak kazançlarını öğrencilere yardım için kullanmak istediklerini kaydetti.

Çocuk yayıncılığına da önem verdiklerini vurgulayan Açıl, 'BU Çocuk' komisyonuyla sanat ve estetik boyutu yüksek yayınlar yapmayı hedeflediklerini, 'Ormandaki El Feneri' gibi sessiz kitapları yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Ayrıca, 'Bu Nedir Serisi' ile Boğaziçi Üniversitesi hocalarının uzmanlık alanlarında kamuya yönelik kitaplar yayımlamayı planladıklarını, ilk kitabın 'Uluslararası Güvenlik' olduğunu belirtti. Telif kitaplarını artırmaya çalıştıklarını da ekleyen Açıl, akademik titizliği koruyarak eserleri yayımladıklarını ifade etti.