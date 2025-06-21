Boğazına Bıçak Dayan Kadın, Gaspçıdan 310 TL'yi Kaptı - Son Dakika
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Boğazına Bıçak Dayan Kadın, Gaspçıdan 310 TL'yi Kaptı

21.06.2025 11:35
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Bursa'da Onur Ö., D.K.'yi bıçakla tehdit ederek 310 TL'sini gasbetti, altın bilezikleri reddetti.

1) BOĞAZINA BIÇAK DAYADIĞI KADININ 310 LİRASINI ALAN GASPÇI, SAHTE SANIP BİLEZİKLERİ İSTEMEMİŞ

BURSA'da şüpheli Onur Ö. (28), otobüsten inip yürüyen D.K. (25) adlı kadını takip ederek, yol kenarındaki otluk alanda, bıçakla, 310 TL'sini gasbetti. D.K.'nin kolundaki 2 altın bileziği sahte sanıp almayan Onur Ö., gözaltına alındı. Şüphelinin D.K.'yi takip ettiği anlar, otobüsün araç kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Haziran'da saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek üzere yola çıkan D.K., otobüsten inip yürürken, kendisini takip eden Onur Ö. tarafından itilip, yol kenarındaki otluk alana düşürüldü. D.K.'yi takip ettiği anlar otobüsün araç kamerasına yansıyan şüpheli, elindeki bıçağı boğazına dayadığı kadından para istedi. Cebindeki 310 lirayı saldırgana verip kurtulan D.K., o sırada yoldan geçen belediye otobüsüne binip kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Boynunda ve kollarında bıçak izleri bulunan D.K., darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Onur Ö. olduğu belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolüne götürülürken kendisine, 'Kızdan aldığın parayı ne yaptın?' diye soran basın mensubuna, 'Para almadım' diye yanıt verdi.

'BAĞIRIRSAM BOĞAZIMI KESECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Evinden çıkamadığını söyleyen D.K., kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bağırırsam boğazımı keseceğini söyledi. İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp kabul etmedi. Cüzdanımdan 310 lira verdim. Birlikte ATM'ye gitmemi istedi. O sırada harabe gibi bir yere sürükledi beni. Elinde esrar vardı, 'Aranıyorum' dedi. Kendini de yaraladı. Kan üstümdeydi. Benden geliyor sandı ve daha da panikledi."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğazına Bıçak Dayan Kadın, Gaspçıdan 310 TL'yi Kaptı - Son Dakika

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