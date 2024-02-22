Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından 'Cami Gençlik Buluşması' düzenlendi - Son Dakika
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Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından 'Cami Gençlik Buluşması' düzenlendi

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından \'Cami Gençlik Buluşması\' düzenlendi

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü, Merkez Çarşı Camii'nde 'Cami Gençlik Buluşması' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, ilçe vaizi Murat Tekin, katılımcılarla 'güzel ahlak' konusunda sohbet etti. Boğazlıyan Müftüsü Atıf Akşit, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, gençlerin cami ve dini faaliyetlere katılımının toplumsal ve manevi yönden önemli olduğunu vurguladı.

22.02.2024 10:56
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Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından "Cami Gençlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe vaizi Murat Tekin, "güzel ahlak" konusunda katılımcılarla sohbet etti.

Boğazlıyan Müftüsü Atıf Akşit de gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Akşit, gençlerin cami ve dini faaliyetlere katılımının toplumsal ve manevi yönden önemli olduğunu belirterek, "Bu etkinlikler, manevi ve sosyal değerlerin güçlenmesinin yanı sıra gençler arasında dayanışma ve paylaşımın da artmasına olanak sağlıyor. Gençler arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından 'Cami Gençlik Buluşması' düzenlendi - Son Dakika

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