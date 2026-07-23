Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler - Son Dakika
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Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler

23.07.2026 15:08
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DSİ, Adana'daki su yapılarında boğulma vakalarına karşı önlemler alındığını duyurdu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Adana Bölge Müdürü Mehmet Akif Kaygusuz, baraj gölü, gölet ve sulama kanallarında boğulma vakalarına karşı önlem alındığını belirtti.

Kaygusuz, Seyhan ilçesinde sulama kanalının yanında gazetecilere yaptığı açıklamada, DSİ yapılarının yaz aylarında boğulma haberlerine konu olabildiğini söyledi.

Baraj gölü, gölet ve sulama kanallarına girmenin yasak ve tehlikeli olduğunu dile getiren Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Baraj ve göletler gibi depolama tesislerinin göl alanları engebeli araziye sahip olur. Su seviyesinde ani değişimler doğal olarak boğulma riskini ortaya çıkarır. Sulama kanallarının yan duvarları 'V' harfi benzeri eğimli olarak inşa edilmiştir. Bu durumda kanala giren kişi çıkmakta zorlanır. Yine bu duvarların yosunlaşma sonucu kayganlaşması da çıkmayı iyice güçleştirmektedir. Ayrıca kanaldaki suyun akış hızının yüksek olması da profesyonel yüzücülerin bile mücadele etmesini zorlaştıracak özelliğe sahiptir. Bu da boğulma riskini iyice artırmaktadır."

Kaygusuz, boğulma olaylarına karşı farklı önlemler alındığını ifade ederek, "Valimiz Sayın Mustafa Yavuz başkanlığında yaptığımız son toplantıda alınan kararlar doğrultusunda su yapılarındaki koruyucu tedbirler düzenli olarak kontrol edilmekte, ihtiyaç olan kısımlarda bakım ve onarım faaliyetleri yapılmakta, sesli ve görsel uyarıların yanı sıra kolluk kuvvetleri tarafından da düzenli denetimler yapılmaktadır." diye konuştu.

Resmi kurumlar tarafından gençler için ücretsiz yüzme faaliyetleri düzenlendiğini belirten Kaygusuz, "Gençlerimize şunu söylemek istiyorum, unutulmamalıdır ki serinlemek için atacağınız bir adım geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatını lütfen riske atmayın." dedi.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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