Bokhtar'da IT Forum 2025 Düzenlendi - Son Dakika
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Bokhtar'da IT Forum 2025 Düzenlendi

Bokhtar\'da IT Forum 2025 Düzenlendi

TİKA desteğiyle gençlere dijital beceriler kazandıran etkinlik gerçekleşti.

06.05.2025 12:53
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Tacikistan'da "Bokhtar IT-Forum 2025" etkinliği düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tacikistan'ın Hatlon bölgesinin merkezi Bokhtar'da, gençlerin bilişim teknolojileri alanındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak ve dijital alanda kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla "Bokhtar IT-Forum 2025" etkinliği yapıldı.

Forum kapsamında, özellikle ülkenin güney bölgelerinde yaşayan gençlere dijital becerilerin önemi, bilgi teknolojileri (BT) sektöründeki iş fırsatları ve kariyer planlamasının gerekliliği hakkında bilgi verildi.

Katılımcılar, uygulamalı eğitimlere katılarak ve sektör profesyonelleriyle birebir görüşerek kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak değerli deneyimler edindi.

Etkinliğe, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İnovasyon ve Dijital Teknolojiler Ajansı Birinci Müdür Yardımcısı Hakim Ismoilzod, Dijital Gelişim Derneği Başkanı Mahmud Davlatov, Hatlon Bölgesi Yenilikçi Teknolojiler ve İletişim Merkezi Müdürü Akmal Nuralizoda ve TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal katıldı.

TİKA Duşanbe Program Koordinatörü Ünal, forumun gençlerin dijital yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlamasının önemine değinerek, "Tacikistan'da eğitim ve teknoloji odaklı projelerimizle gençlerin dijital geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA, Tacikistan'da yürüttüğü projelerle başta gençler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı ve dijital dönüşüme uyum sağlamalarını desteklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

Tacikistan, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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