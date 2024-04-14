Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 14 Nisan 2014'te düzenlediği okul baskınında kaçırdığı kız öğrencilerden 82'sini 10 yıldır esir tuttuğu bildirildi.
Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü İsa Sanusi, Borno eyaletine bağlı Chibok bölgesinden 276 kız öğrencinin 10 yıl önce kaçırılması nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Sanusi, Nijerya'da okullara yönelik artan silahlı saldırıların endişe verici olduğunu ve onlarca çocuğun Boko Haram tarafından kaçırıldığını belirtti.
2014'te kaçırılan 276 Chiboklu öğrenciden 82'sinin halen esaret altında olduğunu kaydeden Sanusi, hükümetin bu öğrencilerin güvenli şekilde salıverilmesi için çabalarını artırması gerektiğini vurguladı.
Sanusi, Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre 2014'teki kaçırma olaylarının Chibok ve çevresindeki topluluklarda eğitimi hala olumsuz etkilediğine dikkati çekti.
2014'te yatılı okuldaki 276 kız öğrenci kaçırılmıştı
Terör örgütü Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › Boko Haram, 10 yıldır esir tutulan 82 kız öğrenciyi serbest bıraktı - Son Dakika
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