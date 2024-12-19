Boko Haram'a Operasyon: 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Nijerya- Kamerun sınırında Boko Haram'a yönelik operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücünün (MNJTF) Çad Askeri Enformasyon Şefi Olaniyi Osoba, yaptığı yazılı açıklamada, dün terör örgütü Boko Haram üyelerinin Nijerya-Kamerun sınırında bulunan Darak Askeri Üssü'ne saldırısının engellendiğini belirtti.

Osoba, saldırının önlenmesinin ardından Boko Haram üyelerine yönelik operasyonda 10 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda örgüt mensubunun yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 5 askerin yaralandığını bildiren Osoba, askerlerin tedavi altına alındığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.