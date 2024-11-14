Boko Haram Saldırısında 10 Sivil Hayatını Kaybetti

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Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın silahlı saldırısında 10 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Uzak-Kuzey bölgesindeki Ldamang köyünde sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Köydeki bir çok evin yağmalandığı saldırıda, 3'ü kadın 10 sivil öldü, 2 sivil ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.