Boksör Ertören Kazayı Aştı, Ringlere Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boksör Ertören Kazayı Aştı, Ringlere Döndü

Boksör Ertören Kazayı Aştı, Ringlere Döndü
11.03.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da trafik kazası geçiren boksör Muhammed Fatih Ertören, azmiyle tedavi sürecini atlattı.

Isparta'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan boksör Muhammed Fatih Ertören, azmiyle yeniden ayağa kalkarak ringlere dönmeyi başardı.

Geçen yıl ağustosta vefat eden babasını toprağa verdikten 48 saat sonra Afyonkarahisar'a giderken trafik kazası geçiren 27 yaşındaki Ertören'in kafatası, kaburgaları, kolu ve kaval kemiği kırıldı. Beyin kanaması geçiren sporcu, 18 gün yoğun bakımda ve 14 gün de serviste tedavi gördü.

Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve yeniden boks yapmaya başlayan Ertören, gazetecilere, yaşadığı süreci anlattı.

Kazanın bir anda gerçekleştiğini belirten Ertören, "Afyon'a köye doğru gidiyordum. O sırada inerken bir transit aracın bir anda önüme çıkmasıyla çarpmamak için direksiyonu kırdım ancak kurtaramadım. Çarpmanın ardından bayıldım. Sonrasında komaya girmişim. Ambulansla hastaneye kaldırılmışım." dedi.

Yoğun bakım sürecinde doktorların durumunun çok kritik olduğunu söylediklerini aktaran Ertören, şöyle devam etti:

"Beyin kanaması beynin en derin noktasındaydı ve yaklaşık üç santimetre genişliğindeydi. Doktorlar kurtulma ihtimalimin çok düşük olduğunu söylemişler. Yıllardır spor yapıyor olmamın etkisi çok büyük oldu. Boksun verdiği dayanıklılık sayesinde toparlanmam çok hızlı oldu. Doktorlar da buna şaşırdı."

"Boks yapmak o günlerde bir hayaldi"

Hastanede tedavi gördüğü dönemde yeniden boks yapmanın kendisi için hayal olduğunu ifade eden Ertören, inancını hiçbir zaman kaybetmediğini söyledi.

Taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başladığını anlatan Ertören, "Toplam 45 gün fizik tedavi gördüm. İlk başta yürüyemiyordum. Ayağım kırıktı ve yürümeyi neredeyse unutmuştum. Tedaviyle tekrar ayağa kalkıp yürümeye başladım. Daha sonra doktor kontrolünde düşük ağırlıklarla egzersiz yapmaya başladım. Süreç böyle ilerledi ve hızlı toparlandım." ifadelerini kullandı.

Kazanın üzerinden yaklaşık altı ay geçtiğini belirten Ertören, yeniden antrenman yapıp ringlere dönmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Bir dönem kariyerini Paris'te sürdürdüğünü ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ettiğine değinen Ertören, tedavi sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Isparta, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boksör Ertören Kazayı Aştı, Ringlere Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:12:57. #7.12#
SON DAKİKA: Boksör Ertören Kazayı Aştı, Ringlere Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.