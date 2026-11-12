Bolat, COP31\'de UNCTAD ile EAGÜ\'lerin finansmana erişim güçlüklerini görüştü

(ANTALYA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreter Vekili Pedro Manuel Moreno ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreter Vekili Sayın Pedro Manuel Moreno ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ticaret, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki etkileşimi ele aldık. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşüm süreçlerinde karşılaştıkları finansmana ve temiz teknolojilere erişim güçlükleri ile kapasite geliştirme ihtiyaçları üzerinde durduk.

Bu çerçevede, UNCTAD'ın gelişmekte olan ülkelerin, özellikle de en az gelişmiş ülkelerin (EAGÜ), kalkınma finansmanına erişimlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları yönündeki çalışmalarının önemini vurguladık. Türkiye olarak UNCTAD'ın çalışmalarını yakından takip ettiğimizi ve teşkilatla iş birliğimize büyük önem verdiğimizi ifade ederek, ortak çalışma alanlarımızın geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk.

Ayrıca, ülkemizin bölgesinde barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarına ve bu doğrultuda üstlendiği yapıcı role değindik. Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi başta olmak üzere, ülkemizin küresel gıda güvenliğine katkılarını ve gıda arzının kesintisiz sürdürülmesine verdiğimiz önemi vurguladık."