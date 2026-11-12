Bolat, Finlandiya Bakanı Tavio ile görüştü, JETCO toplantısı Türkiye'de yapılacak - Son Dakika
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Bolat, Finlandiya Bakanı Tavio ile görüştü, JETCO toplantısı Türkiye'de yapılacak

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Bolat, Finlandiya Bakanı Tavio ile görüştü, JETCO toplantısı Türkiye\'de yapılacak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki COP31'de Finlandiya Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ville Tavio ile görüştü. İkili, JETCO Toplantısı'nın 2027 Nisan'daki seçimlerin ardından Türkiye'de düzenlenmesi ve Türk-Fin iş insanlarını buluşturacak etkinlik yapılmasında mutabık kaldı.

(ANTALYA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Finlandiya Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ville Tavio ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya'da gerçekleştirilen COP31 vesilesiyle Finlandiya Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sayın Ville Tavio ile bugün bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldık. Karşılıklı yatırımların artırılması ve müteahhitlik sektöründe üçüncü ülkelerde iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

Türkiye-Finlandiya III. Dönem Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı'nın, 2027 Nisan ayında gerçekleştirilecek Parlamento seçimlerinin ardından ülkemizde düzenlenmesi hususunda mutabık kaldık. Ayrıca JETCO Toplantısı vesilesiyle Türk ve Fin iş insanlarımızı ve çatı kuruluşlarımızı bir araya getirecek bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Görüşmemizde Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini de değerlendirdik. Gümrük Birliği çatısı altındaki önemli gündem maddelerinin yanı sıra ticaretin kolaylaştırılması, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele aldık. AB'nin 'Made in EU' düzenlemesine ilişkin Finlandiya'nın desteğinin önemini vurguladık. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğimizi karşılıklı fayda temelinde daha ileriye taşımak ve yeni iş birliği imkanlarını hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Ticaret BakanıFinlandiyaÖmer BolatDiplomasiPolitikaAntalyaTürkiyeEkonomiGüncelCOP31Son Dakika

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