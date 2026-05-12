Bolat ve Manzo'dan İkili Ticaret Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolat ve Manzo'dan İkili Ticaret Görüşmesi

Bolat ve Manzo\'dan İkili Ticaret Görüşmesi
12.05.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, İtalya Büyükelçisi Manzo ile ikili ticaret ilişkilerini ele aldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ticaret ve yatırım ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm ile dijitalleşme konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, Büyükelçi ile görüşmelerinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilere dair gündem maddeleri hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, AB çelik önlemleri, yeşil dönüşüm, dijitalleşme konularını da değerlendirdik. Büyükelçi Sayın Manzo ile ayrıca, ev sahipliğimizde gerçekleştirmeyi planladığımız 'Türkiye-İtalya JETCO 3. Dönem Toplantısı' hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. İhracatımızda dördüncü en büyük ticaret partnerimiz olan İtalya ile ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Büyükelçi ile Türkiye–İtalya ekonomik ortaklığını bu çerçevede daha da derinleştirmeye kararlı olduğumuzu teyit ettik."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolat ve Manzo'dan İkili Ticaret Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksici canını zor kurtardı Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
Burcu Köksal AK Parti’de Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
LBank erişim engeline rağmen Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor LBank erişim engeline rağmen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor
Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi
Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: “Bu bir uzaylı“ Otel tuvaletinden çıkan dev yaratık dehşete düşürdü: "Bu bir uzaylı!"
Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

07:30
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
07:12
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
07:02
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
00:02
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
İtalya’da “kuma” getirmek isteyen eşinin cinsel organını kesti
21:35
AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan CHP lideri Özgür Özel’e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
21:04
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 07:40:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bolat ve Manzo'dan İkili Ticaret Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.