Bolat ve Manzo\'dan İkili Ticaret Görüşmesi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ticaret ve yatırım ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm ile dijitalleşme konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, Büyükelçi ile görüşmelerinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilere dair gündem maddeleri hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin yanı sıra, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, AB çelik önlemleri, yeşil dönüşüm, dijitalleşme konularını da değerlendirdik. Büyükelçi Sayın Manzo ile ayrıca, ev sahipliğimizde gerçekleştirmeyi planladığımız 'Türkiye-İtalya JETCO 3. Dönem Toplantısı' hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. İhracatımızda dördüncü en büyük ticaret partnerimiz olan İtalya ile ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Büyükelçi ile Türkiye–İtalya ekonomik ortaklığını bu çerçevede daha da derinleştirmeye kararlı olduğumuzu teyit ettik."