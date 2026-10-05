Bölge İdare Mahkemesi, aile hekimlerine nöbet ücretini faiziyle ödemeye karar verdi - Son Dakika
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Bölge İdare Mahkemesi, aile hekimlerine nöbet ücretini faiziyle ödemeye karar verdi

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Bölge İdare Mahkemesi, aile hekimlerine nöbet ücretini faiziyle ödemeye karar verdi
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Hekim Birliği, aile hekiminin defin ve yerinde ölü muayenesi nöbet ücretleri davasında istinafın ilk derece ret kararını kaldırıp ücretlerin yasal faiziyle ödenmesine hükmettiğini duyurdu. Sendika oy birliğiyle kesin olduğunu belirterek benzer durumdaki aile hekimlerine çağrı yaptı.

(ANKARA) - Hekim Birliği, adli/defin ve yerinde ölü muayenesi kapsamında tutulan nöbetler için ücret ödenmemesine karşı açılan davada istinaf mahkemesinin aile hekimleri lehine karar verdiğini açıkladı.

Hekim Birliği, bir aile hekimi üyesinin adli/defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri kapsamında tuttuğu nöbetler için ücret alamaması üzerine başlattıkları hukuki süreçte sonuç aldıklarını duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre, ilk derece mahkemesinin davayı reddetmesinin ardından yapılan istinaf başvurusunda Bölge İdare Mahkemesi bu kararı kaldırdı.

Mahkeme, aile hekimlerine defin ve yerinde ölü muayenesi görevi verilebileceğini, bu hizmetlerin icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülebileceğini ve yerinde ölü muayenesi hizmetinin ücretlendirilmesine ilişkin mevzuatta boşluk bulunduğunu belirtti.

Kararda, Anayasa'daki "angarya yasağı" ve "ücrette adalet" hükümlerine de atıf yapılarak, idare tarafından görevlendirilen aile hekimlerinin bu çalışmalarının karşılıksız bırakılamayacağı ifade edildi.

Mahkeme, idarenin nöbet ücretlerinin ödenmemesine ilişkin işlemini iptal ederek, aile hekimine ödenmeyen adli/defin ve yerinde ölü muayenesi görev ve nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Hekim Birliği, kararın oy birliğiyle ve kesin olarak verildiğini belirterek benzer durumda bulunan aile hekimlerine sendikayla iletişime geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
SendikaSağlıkGüncelSon Dakika

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