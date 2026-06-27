Bölge Ülkelerinden İHA Saldırısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bölge Ülkelerinden İHA Saldırısına Tepki

27.06.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt ve Katar, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt ve Katar, İran'ın Bahreyn'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısına tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Abu Dabi'nin "İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını kınadığı" ve bunları "ülkenin egemenliğinin açıkça ihlali, güvenliğine ve istikrarına yönelik bir tehdit" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bahreyn ile tam dayanışma içinde oldukları; güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik tüm önlemleri destekledikleri" ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırıları uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ediyor ve bölgede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmeye yönelik uluslararası çabaları baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in "İran'ın Bahreyn topraklarına çok sayıda İHA ile düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırı, Bahreyn'in egemenliğinin açık bir ihlali, ülkenin güvenliğine, istikrarına ve topraklarında yaşayan halkın güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit ve uluslararası hukuk kurallarının ve BM Şartı'nın açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, bölgesel ve uluslararası düzeyde gerilimi düşürme ve tansiyonu azaltma çabalarının sürdüğü bir dönemde bu saldırıların devam etmesinin, "barış ve istikrar çabalarını ciddi şekilde baltaladığı, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit ettiğini" vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırıları "acımasız" olarak nitelendirilerek, kınandı.

Saldırının Bahreyn'in egemenliğinin açık bir ihlali, ülkenin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca söz konusu saldırının tehlikeli bir tırmanış ile uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın açık bir ihlali niteliği taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Ürdün'ün Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu ve Bahreyn'in egemenliğini, halkının güvenliğini korumaya yönelik atacağı tüm adımları desteklediği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını kınayarak, bunların Bahreyn'in egemenliğinin ve uluslararası hukuk kurallarının ciddi şekilde ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu ve egemenliği ile güvenliğini korumaya yönelik alacağı tüm tedbirleri desteklediği yinelendi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın bu sabah Bahreyn topraklarını bir dizi İHA'yla hedef aldığı belirtilmişti.

ABD ile İran arasında yaşanan son gelişmeler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflere saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ülkenin güneyine düzenlenen saldırıya karşılık ABD ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Kuveyt, Güncel, Dünya, Katar, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölge Ülkelerinden İHA Saldırısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de 108 katlı gökdelene uçak çarptı Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı
Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi’nden ayrılmıştır Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi'nden ayrılmıştır
Uğurcan Çakır sessizliğini bozdu Uğurcan Çakır sessizliğini bozdu
3 günde ikinci büyük acı: Kadir İnanır ablasının vefatından 3 gün sonra hayatını kaybetti 3 günde ikinci büyük acı: Kadir İnanır ablasının vefatından 3 gün sonra hayatını kaybetti
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 18:44:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Bölge Ülkelerinden İHA Saldırısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.