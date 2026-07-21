Bölgesel Göç Forumu Ankara'da Düzenlendi

Göç ve Diaspora Vakfı (GDV) tarafından düzenlenen "Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu" kapsamında "Bölgesel Göç Hareketlerinin Geleceği, Bölgesel İstikrar ve Gönüllü Geri Dönüşte Bölgesel Koordinasyon: Ortak Sorumluluk Modelleri" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde GDV ev sahipliğinde düzenlenen, moderatörlüğünü Göç ve Diaspora Vakfı Başkanı Recep Seyyar'ın yaptığı "Bölgesel Göç Hareketlerinin Geleceği, Bölgesel İstikrar ve Gönüllü Geri Dönüşte Bölgesel Koordinasyon: Ortak Sorumluluk Modelleri" başlıklı panele, Türkiye Göç İdaresi Başkanı Muhammed Selami Yazıcı, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakan Yardımcısı Ahmed Ekzayez, Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, Irak Göç ve Göçmenler Bakan Vekili Kerim El-Nuri ve Dışişleri Bakanlığı Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdür Vekili Reyhan Özgür konuşmacı olarak katıldı.

Ülkelerin farklı göç tecrübelerine ve tarihsel birikimlere sahip olduğunu belirten Seyyar, "Bu alanda her ülkenin diğerlerinden yararlanabileceği farklı politika örnekleri bulunuyor." dedi.

Seyyar, Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut birikiminin yanı sıra bin yıllık devlet geleneğine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin farklı dönemlerde çeşitli göçmen gruplarına ev sahipliği yaparak önemli bir tecrübe edindiğini ifade eden Seyyar, ülkenin Suriye krizinde de en fazla Suriyeliyi ağırladığını ve göç sürecini başarıyla yönettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyon 450 bin kişi ülkesine gönüllü olarak döndü

Yazıcı, Türkiye'nin düzenli göç, uluslararası ve geçici koruma, gönüllü geri dönüş, sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele alanlarında kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te toplumsal gerilimin arttığı seçim döneminde dahi Suriyelilerin zorla gönderilmeyeceğini açıkça ifade ettiğini hatırlatan Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Suriyeli kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var, hiçbir şekilde zorla göndermeyeceğiz.' diyebilecek bir duruşu sergilemiştir. O da bize o dönem için çok büyük bir umut ışığı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Suriye'de 8 Aralık'tan sonra hızlanan gönüllü geri dönüşlerle geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2,2 milyona gerilediğini bildiren Yazıcı, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 450 bin kişinin ülkesine gönüllü olarak döndüğünü söyledi.

Programın hayırlara vesile olmasını dileyen Yazıcı, üç gün boyunca forumda yer alacaklarını ve çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirterek sözlerini tamamladı.

Ekzayez, Türk halkına ve hükümetine gösterdikleri destek ve misafirperverlikleri için teşekkür ederek, bir süre kaldığı Türkiye'nin kendisine ve ailesine çok güzel değerler kattığını belirtti.

Geri dönüş koordinasyonunun önemli bir konu olduğuna işaret eden Ekzayez, Suriye'nin geri dönüşleri teşvik etme konulu bir çalışma başlattığını söyledi.

Ekzayez, geleceğe umutla baktıklarını vurgulayarak, insani koşulları dikkate alarak bir geri dönüş teşviki sağlanmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Suriye'deki altyapı geliştirildiği sürece geri dönüşlerin kolaylaşacağına inandığının altını çizen Ekzayez, daha fazla iş fırsatının olması gerektiğine değindi.

Sayed, forumun bölge açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Ülkesinin göç konusunda son derece ilgili olduğunu ifade eden Sayed, Lübnan'ın Suriye'den fazlasıyla göç aldığını dile getirdi.

Sayed, Suriye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğine işaret ederek, geri dönüşlerin Suriye'nin istikrarına katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Suriye'deki altyapı sorunlarında işbirliğinin önemi

El-Nuri, önemli olanın insanların evlerine mutlu ve onurlu bir şekilde dönmesi olduğunu belirterek, ülkesinin iyi bir koordinasyon kurduğunu söyledi.

Bölgesel işbirliğini sağlamanın önemine işaret eden El-Nuri, uluslararası kurumların da bu işbirliğine katılımının kaçınılmaz olduğuna değindi.

El-Nuri, geri dönüşün mümkün olması için altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini anlatarak, bölge ve dünya ülkelerinin bu sorunların çözülmesi açısından işbirliğine katılması gerektiğine de işaret etti.

Özgür, göç olgusunun uluslararası bir boyutu olduğuna ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ünün göçmen olduğuna dikkati çekti.

Kendi ülkesi içinde 68 milyon insanın yerinden edildiğini söyleyen Özgür, her 10 mülteciden 7'sinin yalnızca 6 ülkeden olduğuna da işaret etti.

Özgür, son dönemde göç hareketlerinin hızlanmasının dünyada önde gelen ülkelerin göç konusunda geleneksel davranışlardan uzaklaştığının altını çizdi.

Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere, her zaman insani yaklaşımı önde tutmaya devam ettiğini belirten Özgür, Türkiye'nin uluslararası normlar çerçevesinde bazı kısıtlamalar altında da bu prensipleri takip etmeye özellikle önem verdiğini vurguladı.

Özgür, Türkiye'nin "adil yük paylaşımı" konusunu her zaman öne çıkardığına da işaret etti.

Genel Müdür Vekili Özgür, göç diplomasisi bağlamında Bakanlığın özellikle bölge ülkeleriyle ikili işbirliği modellerini geliştirmeye özel önem atfettiğinin altını çizdi.